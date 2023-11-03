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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 15:44 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:46
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0

Еще одна потеря. Капитан Динамо не сыграет с Шахтером

Виталий Буяльский не сможет помочь команде в матче УПЛ

03 ноября 2023, 15:44 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:46
3233
0
Еще одна потеря. Капитан Динамо не сыграет с Шахтером
Ю. Юрьев. Виталий Буяльский

Капитан и полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский не примет участия в матче с донецким «Шахтером» в 13-м туре чемпионата Украины, который состоится сегодня в столице.

По информации источника, на стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского, где и пройдет предстоящая игра, «бело-синие» прибыли без Буяльского. Причины отсутствия капитана «Динамо» в заявке его команды на матч пока неизвестны.

В предстоящей встрече также не сыграет нападающий «Динамо» Владислав Ванат — он игру с «Шахтером» пропустит из-за дисквалификации.

Матч розпочнеться о 17:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Виталий Буяльский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Владислав Ванат
Источник Динамо Киев от Шурика
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