Еще одна потеря. Капитан Динамо не сыграет с Шахтером

Капитан и полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский не примет участия в матче с донецким «Шахтером» в 13-м туре чемпионата Украины, который состоится сегодня в столице.

По информации источника, на стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского, где и пройдет предстоящая игра, «бело-синие» прибыли без Буяльского. Причины отсутствия капитана «Динамо» в заявке его команды на матч пока неизвестны.

В предстоящей встрече также не сыграет нападающий «Динамо» Владислав Ванат — он игру с «Шахтером» пропустит из-за дисквалификации.

Матч розпочнеться о 17:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.