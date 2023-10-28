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  4. Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 16:51 | Обновлено 28 октября 2023, 16:54
1033
7

Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером

Владислав схлопотал две желтых карточки перед важной встречей

28 октября 2023, 16:51 | Обновлено 28 октября 2023, 16:54
1033
7
Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат получил две желтые карточки в матче 12-го тура УПЛ с «Колосом».

Первую желтую он получил за удар локтем во время борьбы с Вадимом Милько, вторую – за симуляцию.

Отметим, что Ванат пропустит игру с «Шахтером», которая запланирована на 3 ноября.

В этом сезоне Владислав сыграл 9 матчей чемпионата, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Это первое удаление в его профессиональной карьере.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Колос» – «Динамо» Киев - 1:1

Голы: Лучкевич, 51 – Тымчик, 19

Удаление: Ванат, 63 (второе предупреждение)

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо
Источник Sport.ua
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Перець
Одна картка в центрі поля навіщо? ну а друга це повний пез.ець коли суддя від тебе 2 метри ! Просто герой матчу
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+3
Iigor6583
Ванат деградує з кожною граю, як і команда. Були футболістами, в стали футбольорами колгоспу "ОПЗЖ червоне дишло".
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+2
Віктор Коробка
Так це Шахтарю хужіше, ніж Динамо.
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+1
Владислав Рейский
ну і на х питання
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-2
Alexander Киев
у бойовому матчі взяли 1 очко і це за щастя   
Де дінама, де?   
Ответить
-3
Bulba_sumkin
и да) что там с виртуальной таблицей?) Уже чемпионы по не набранным очкам, или еще 3 матча нужно перенести)) Жду ваш упоительный скулеж)))
Ответить
-3
Bulba_sumkin
Дынамо молодцы, сохранили все шансы на сохранение места в середине таблицы))) Ребят, а когда эти ногожопы, доиграют 3 матча которые перенесли по непонятным, по футбольным меркам. причинам?))
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-3
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