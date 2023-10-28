Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
Владислав схлопотал две желтых карточки перед важной встречей
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат получил две желтые карточки в матче 12-го тура УПЛ с «Колосом».
Первую желтую он получил за удар локтем во время борьбы с Вадимом Милько, вторую – за симуляцию.
Отметим, что Ванат пропустит игру с «Шахтером», которая запланирована на 3 ноября.
В этом сезоне Владислав сыграл 9 матчей чемпионата, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Это первое удаление в его профессиональной карьере.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Колос» – «Динамо» Киев - 1:1
Голы: Лучкевич, 51 – Тымчик, 19
Удаление: Ванат, 63 (второе предупреждение)
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