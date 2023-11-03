Коко Гофф – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
3 ноября состоятся матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В шестой игровой день на корты выйдут участницы обеих групп. В первом матче квартета Четумаль сразятся Коко Гофф из США и Маркета Вондроушова из Чехии. Ориентировочное время начала встречи – 01:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 2 раза, оба матча выиграла американка.
Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Ига Свёнтек из Польши и Онс Жабер из Туниса.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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