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  4. Коко Гофф – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 ноября 2023, 15:37 |
137
0

Коко Гофф – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

03 ноября 2023, 15:37 |
137
0
Коко Гофф – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

3 ноября состоятся матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В шестой игровой день на корты выйдут участницы обеих групп. В первом матче квартета Четумаль сразятся ​Коко Гофф из США и Маркета Вондроушова из Чехии. Ориентировочное время начала встречи – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 2 раза, оба матча выиграла американка.

Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Ига Свёнтек из Польши и Онс Жабер из Туниса.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Коко Гофф Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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