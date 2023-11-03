Динамо Киев – Шахтер. Стали известны стартовые составы. Бражко – капитан
Центральный матч 13-го тура УПЛ начнется в 17:00
Сегодня, 3 ноября, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 7-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Мирчи Луческу и Марино Пушича на матч:
«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Караваев, Волошин, Бенито.
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.
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