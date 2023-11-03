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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 15:49 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:59
5672
22

Динамо Киев – Шахтер. Стали известны стартовые составы. Бражко – капитан

Центральный матч 13-го тура УПЛ начнется в 17:00

03 ноября 2023, 15:49 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:59
5672
22
Динамо Киев – Шахтер. Стали известны стартовые составы. Бражко – капитан
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 3 ноября, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 7-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Мирчи Луческу и Марино Пушича на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Караваев, Волошин, Бенито.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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DK1961
Наверное Буя окончательно послал этого великого тренера на... Достал Луческу его, как и нас всех. Ну а без Буи, да еще и с любимцем луческу Шепелевым... В общем и так было не особо перспективно, а теперь еще мрачнее стало. Ладно, как будет, так и будет Жду конца румынского счастья Динамо СЕГОДНЯ.
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+3
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Igor🃏Кyiv
Динамо повинно перемагати, головне вчасно заміни зробити, а не на 85 або 90 хвилинах як то полюбляє робити старий
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+1
maks_krot
У Бондаренко травма ,когда он уже успел...
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+1
ss2000
Всім гарного футболу , нехай переможе кращій !
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0
Болела
В Шахтаря мабуть максимально близький склад до оптимального. Бондаренко звичайно втрата. А от Ярмоленко , Буяльський, Ванат це суттєво для нинішнього Динамо. 
Бражко кеп? Враження що Луче образився за продаж Сидорчука і травить молодого. 
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0
ZANREGENT1993
Что с Буей?
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0
Remark
О, Матвієнко в складі гірників - це + для Динамо. Але треба спочатку Стьопу пройти - це мінус для Динамо.
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0
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Лига конференций без динамо
Чемпион ждём уверенной победы над седьмой командой упл 
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0
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Умник
Рад за Матвея.
Состав то Костюка)))
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0
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Умник
Хочется увидеть Пономоренка
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-1
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AK.228
Є Караваев а бражко капітан!?😁 дід дає 
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-2
Асталависта
Угар лох у шахты конопля
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-2
maks_krot
Стёпа в составе это очень хорошо!! ,Невертон это радует ,Сикан ну такое ,да и вместо бондаря хотелось бы ракицкого,бондарь ещё форму не набрал ,ну тренеру видней !Удачи Шахтёр !!!
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-2
Лига конференций без динамо
Фаньтик час до матча ,ты смелости  набрался спорить или не веришь всё победу своей динамы,хватит отмазки придумывать давай спорь  уже трусливый бот ,докажи что ты настоящий болельщик своего клуба  
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-3
AutumnBridge
Сидорчук побежал искать большой телевизор.
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-3
Асталависта
Кротовня г вн .
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-4
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