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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 15:02 |
164
0

Игорь ШУХОВЦЕВ: «Динамо – Шахтер? Все решит один забитый мяч»

Известный вратарь – о матче 13-го тура УПЛ

03 ноября 2023, 15:02 |
164
0
Игорь ШУХОВЦЕВ: «Динамо – Шахтер? Все решит один забитый мяч»
ФК Шахтер Донецк. Игорь Шуховцев

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» (3 ноября, 17:00):

«Думаю, что будет интересный поединок, так как в последнее время киевская команда не радует ни себя, ни болельщиков. Учитывая, что «Динамо» принимает «Шахтер» дома, ее футболисты будут максимально стараться сделать все возможное, чтобы снова вернуться в чемпионскую гонку.

В пятничном матче, как и в любом другом, все будет решать скорость и мастерство игроков. Отдаю предпочтение «Шахтеру». Несмотря на то, что в донецком клубе участилась смена тренеров, играя в еврокубках и выступая в сборных, его футболисты больше готовы к предстоящей игре. И ментально, и физически. Именно поэтому, на мой взгляд, «Шахтер» выглядит предпочтительнее.

Хотя повторюсь: «Динамо» в родных стенах будет делать все для победы над донетчанами. Отдать же кому-либо из соперников явное предпочтение нельзя, так как борьба предстоит принципиальная. Мне кажется, в предстоящем поединке все решит один забитый мяч».

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Источник UA-Football
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