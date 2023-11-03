Традиционные цвета. Стал известен комплект форм на украинское классико

Сегодня в Киеве состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать на домашней арене донецкий «Шахтер».

Игра на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского начнется в 17:00. Утром в день матча в конференц-зале динамовской арены состоялось совещание по организационным вопросам. Среди прочего было согласовано, в каких формах будет проведен матч команды.

Динамовцы сыграют в домашнем комплекте белого цвета, а вратарь проведет матч в салатовой форме. Гости выйдут на поле в оранжево-черных футболках, черных шортах и гетрах, голкипер «Шахтера» будет играть в красной форме.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Александр Косырин поделился ожиданиями от дерби.