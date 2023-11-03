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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 14:45 |
460
0

Традиционные цвета. Стал известен комплект форм на украинское классико

Матч начнется в 17:00

03 ноября 2023, 14:45 |
460
0
Традиционные цвета. Стал известен комплект форм на украинское классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо - Шахтер

Сегодня в Киеве состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать на домашней арене донецкий «Шахтер».

Игра на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского начнется в 17:00. Утром в день матча в конференц-зале динамовской арены состоялось совещание по организационным вопросам. Среди прочего было согласовано, в каких формах будет проведен матч команды.

Динамовцы сыграют в домашнем комплекте белого цвета, а вратарь проведет матч в салатовой форме. Гости выйдут на поле в оранжево-черных футболках, черных шортах и гетрах, голкипер «Шахтера» будет играть в красной форме.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Александр Косырин поделился ожиданиями от дерби.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Источник ФК Динамо Киев
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