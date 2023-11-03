Александр КОСЫРИН: «Шахтер выглядит фаворитом в матче с Динамо»

3 ноября в центральном поединке 13-го тура чемпионата УПЛ «Динамо» в Киеве будет принимать «Шахтер».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Александр Косырин поделился ожиданиями от сегодняшнего дерби.

– Поединки этих грандов украинского футбола всегда были изюминкой отечественного чемпионата. И хотя в этом сезоне обе команды выступают хуже, чем ожидалось, но все же, убежден, нас ждет интересное зрелище.

– Чем вы можете объяснить, что сейчас «Динамо» и «Шахтер» не на виду?

– В составах команд много молодежи, которой еще нужно время, чтобы справиться с ролью лидеров. Особенно это касается «Динамо».

– Многие эксперты считают виновным в последних неудачах «Динамо» наставника Мирчу Луческу, который, по их мнению, уже исчерпал себя.

– Я так не считаю. Здесь больше вина клубного руководства, которое не позаботилось о качественной замене футболистам, которых выгодно продали за границу. Особенно трудно в команде с нападающими. Впрочем, не намного лучше положение с форвардами и в «Шахтере».

– На ваш взгляд, сколько голов должны забивать нападающие «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате УПЛ?

– По меньшей мере 15 за сезон, но они не дотягивают до этого уровня. Помнится, в свое время я ставил своей целью 20 раз заставить капитулировать вратарей соперников. Это изрядно настраивало, я всегда был нацелен на взятие ворот. Вот эту мотивацию в действиях форвардов грандов украинского футбола я в последнее время не наблюдаю.

– Кстати, сегодня динамовцам из-за дисквалификации не сможет помочь лидер нападения Владислав Ванат.

– Конечно, жаль, его киевлянам будет очень не хватать. Владислав мог усложнить жизнь «горнякам». К сожалению, Ванату уже не в первый раз не хватает умения сдерживать свои эмоции.

– В отличие от «Динамо», дончане выступают более стабильно.

– «Горняки», несмотря на российскую агрессию и военное положение, все же находят возможность усилиться достаточно квалифицированными легионерами. Это очень способствует повышению конкуренции за место в стартовом составе.

– Кому отдаете предпочтение в дерби?

– «Шахтеру». Считаю, что опыт, накопленный в постоянных выступлениях в Лиге чемпионов, положительно скажется на их игровом тонусе. Потому что одно дело играть против соперников типа «Барселоны» или «Порту» и совсем другое – конкурировать с визави уровня Лиги конференций. Более того, еще и проигрывать им. Однако я не исключаю вариант, что динамовцы, которым уже отступать некуда, могут не проиграть. Тем не менее, в дерби, как в кубковых баталиях, свои законы.

Ранее экс-тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура УПЛ между «сине-белыми» и донецким «Шахтером».