Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»

В 13 туре чемпионата УПЛ футболисты «Динамо» третьего ноября в Киеве будут принимать «Шахтер».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко оценил шансы соперников в сегодняшнем дерби:

– К сожалению, к очному противостоянию гранды украинского футбола подошли в разном статусе. Если откровенно, то лишь какое-то чудо может помешать «горнякам» отпраздновать викторию. Ведь по уровню подготовки они сегодня превосходят динамовцев.

– И все же, что может помешать дончанам взять верх?

– Они сами себе. Если позволят какие-то выходки в обороне, или шокируют безалаберностью при реализации голевых моментов. Впрочем, не исключен вариант, что динамовцы, как говорится, выстроят у своих ворот, образно говоря, 1-2 автобуса и гостям тогда будет сложно найти лазейку. Как по мне, сегодня будет нулевая ничья, или «горняки» победят с разгромным счетом.

– Чем вы можете объяснить, что подавляющее большинство экспертов считает фаворитом именно «Шахтер»?

– Более качественной работой на трансферном рынке. Динамовцы же, складывается впечатление, вообще пренебрегают этим, рассчитывая преимущественно на доморощенных исполнителей. Поэтому и получается, что скупой платит дважды. Я не удивлюсь, если в этом сезоне динамовцы вообще останутся без еврокубков.

– Для вас такое отступление динамовцев стало неожиданностью?

– Да нет. Я еще раньше замечал, что в последнее время, «Динамо» – посредственная команда, которую уже никто не боится даже на внутренней арене. Меня больше удивляет, что клубное руководство вообще никак не реагирует на слабые результаты команды. Остается надеяться, что хотя бы статус дерби сегодняшнего противостояния поможет киевлянам прыгнуть выше головы.

Ранее экс-игрок национальной сборной Александр Косырин поделился своими ожиданиями от поединка «Динамо» – «Шахтер».