ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Бывший форвард «Динамо» – о вручении Золотого мяча 2023 года Лионелю Месси
Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о вручении Золотого мяча 2023 года аргентинскому форварду американского «Интер Майами» Лионелю Месси.
– Недавно в сети появилось видео, на котором Лионель Месси практически пешком ходит по полю в матче за «Интер Майами». Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звездные представители из нефтелиг ведут себя на поле так же в Лиге чемпионов или сопротивление от них все же на уровне?
– Их уровень высокий. Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей уже забрал!
– В этом году он его заслуженно «находил»?
– Конечно!
Напомним, что для Лионеля Месси Золотой мяч 2023 стал восьмым в карьере.
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