ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о вручении Золотого мяча 2023 года аргентинскому форварду американского «Интер Майами» Лионелю Месси.

– Недавно в сети появилось видео, на котором Лионель Месси практически пешком ходит по полю в матче за «Интер Майами». Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звездные представители из нефтелиг ведут себя на поле так же в Лиге чемпионов или сопротивление от них все же на уровне?

– Их уровень высокий. Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей уже забрал!

– В этом году он его заслуженно «находил»?

– Конечно!

Напомним, что для Лионеля Месси Золотой мяч 2023 стал восьмым в карьере.