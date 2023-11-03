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03 ноября 2023, 13:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:37
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1

ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»

Бывший форвард «Динамо» – о вручении Золотого мяча 2023 года Лионелю Месси

03 ноября 2023, 13:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:37
1640
1
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ФК Динамо. Максим Шацких

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о вручении Золотого мяча 2023 года аргентинскому форварду американского «Интер Майами» Лионелю Месси.

– Недавно в сети появилось видео, на котором Лионель Месси практически пешком ходит по полю в матче за «Интер Майами». Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звездные представители из нефтелиг ведут себя на поле так же в Лиге чемпионов или сопротивление от них все же на уровне?

– Их уровень высокий. Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей уже забрал!

– В этом году он его заслуженно «находил»?

– Конечно!

Напомним, что для Лионеля Месси Золотой мяч 2023 стал восьмым в карьере.

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Максим Шацких Лионель Месси Золотой мяч
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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vruthiy-112
Максиму звичайно повага, але Ерлін Холанд заслуговув більше.!!!
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