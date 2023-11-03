Женщина-арбитр впервые будет работать на матче Английской премьер-лиги

Завтра, 4 ноября стартует 11-й тур чемпионата Англии по футболу.

Начнется тур поединком «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма», который состоится на Олд Траффорд в 14:30. На этом матче впервые в истории АПЛ будет работать женщина-арбитр. Ребекка Уэлч назначена четвертым (резервным) арбитром на эту игру, ранее она стала первой женщиной, обслуживавшей матч Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 15 очками. Лондонский «Фулхэм» идет 14-м с 12 баллами.