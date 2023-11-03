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Англия
03 ноября 2023, 12:37 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:45
294
0

Женщина-арбитр впервые будет работать на матче Английской премьер-лиги

Она будет четвёртым арбитром на матче «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма»

03 ноября 2023, 12:37 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:45
294
0
Женщина-арбитр впервые будет работать на матче Английской премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребекка Уэлч

Завтра, 4 ноября стартует 11-й тур чемпионата Англии по футболу.

Начнется тур поединком «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма», который состоится на Олд Траффорд в 14:30. На этом матче впервые в истории АПЛ будет работать женщина-арбитр. Ребекка Уэлч назначена четвертым (резервным) арбитром на эту игру, ранее она стала первой женщиной, обслуживавшей матч Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 15 очками. Лондонский «Фулхэм» идет 14-м с 12 баллами.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу футбольный арбитр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Фулхэм Фулхэм
Источник Premier League
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