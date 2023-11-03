Лонвейк не планирует возвращаться в Динамо

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк не собирается возвращаться в киевское «Динамо».

Сейчас 23-летний Лонвейк находится в аренде в бельгийском «Андерлехте», который, как сообщалось, хочет досрочно расторгнуть арендное соглашение. Но возвращаться в Украину Лонвейк не планирует. Возможно, бельгийский клуб будет искать вариант с арендой нидерландца в другую команду.

Действующее арендное соглашение Лонвейка рассчитано до завершения сезона и предусматривает возможность выкупа. Однако генеральный директор «Андерлехта» Йеспер Фредберг сообщил, что клуб не будет ею пользоваться.

В нынешнем сезоне в составе «Андерлехта» Джастин Лонвейк сыграл в общей сложности 39 минут в трех матчах без результативных действий.