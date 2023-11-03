Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лонвейк не планирует возвращаться в Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 11:41 | Обновлено 03 ноября 2023, 11:42
294
0

Лонвейк не планирует возвращаться в Динамо

Сейчас полузащитник находится в аренде в «Андерлехте»

03 ноября 2023, 11:41 | Обновлено 03 ноября 2023, 11:42
294
0
Лонвейк не планирует возвращаться в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк не собирается возвращаться в киевское «Динамо».

Сейчас 23-летний Лонвейк находится в аренде в бельгийском «Андерлехте», который, как сообщалось, хочет досрочно расторгнуть арендное соглашение. Но возвращаться в Украину Лонвейк не планирует. Возможно, бельгийский клуб будет искать вариант с арендой нидерландца в другую команду.

Действующее арендное соглашение Лонвейка рассчитано до завершения сезона и предусматривает возможность выкупа. Однако генеральный директор «Андерлехта» Йеспер Фредберг сообщил, что клуб не будет ею пользоваться.

В нынешнем сезоне в составе «Андерлехта» Джастин Лонвейк сыграл в общей сложности 39 минут в трех матчах без результативных действий.

По теме:
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо надо быть командой, а не играть каждый сам за себя»
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верю, что Верес должно прорвать»
Александр КОСЫРИН: «Шахтер выглядит фаворитом в матче с Динамо»
Динамо Киев Джастин Лонвейк Андерлехт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Бельгии по футболу аренда игрока
Источник Voetbal Nieuws
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно»
Футбол | 03 ноября 2023, 07:25 9
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно»
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно»

Полузащинтник «Манчестер Сити» – о Золотом мяче 2023

ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
Футбол | 02 ноября 2023, 15:38 4
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре

Украинец вполне может получить награду

Феерия Кочергина, четвертьфиналы Кубка, фиаско гандбольной сборной
Футбол | 03.11.2023, 07:15
Феерия Кочергина, четвертьфиналы Кубка, фиаско гандбольной сборной
Феерия Кочергина, четвертьфиналы Кубка, фиаско гандбольной сборной
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03.11.2023, 09:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Хоккей | 02.11.2023, 13:10
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 52
Война
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
01.11.2023, 09:35 5
Бокс
Челси и гнилое наследие Абрамовича
Челси и гнилое наследие Абрамовича
02.11.2023, 08:40 9
Футбол
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
01.11.2023, 20:12 22
Футбол
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
01.11.2023, 15:21 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем