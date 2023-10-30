Андерлехт не будет выкупать полузащитника у Динамо

Бельгийский «Андерлехт» может досрочно прервать аренду полузащитника «Динамо» Джастина Лонвейка. 23-летний нидерландец перешел в бельгийский клуб летом этого года, но пока в общей сложности сыграл за «Андерлехт» 39 минут в трех поединках. Последний раз он выходил на поле 30 сентября.

Лонвейк не играет даже за команду U-23, где мог бы поддерживать форму. Наставник «Андерлехта» Брайан Ример не видит Лонвейка в составе и клуб ищет возможность досрочно разорвать арендное соглашение уже зимой.

Ранее была информация, что «Андерлехт» сможет выкупить Лонвейка в любой период действия договора аренды за 2,5 миллиона евро.