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Бельгия
30 октября 2023, 19:15 | Обновлено 30 октября 2023, 19:20
976
4

Андерлехт не будет выкупать полузащитника у Динамо

Не исключено, что Джастин Лонвейк досрочно вернется в Киев

30 октября 2023, 19:15 | Обновлено 30 октября 2023, 19:20
976
4
Андерлехт не будет выкупать полузащитника у Динамо
ФК Андерлехт. Джастин Лонвейк

Бельгийский «Андерлехт» может досрочно прервать аренду полузащитника «Динамо» Джастина Лонвейка. 23-летний нидерландец перешел в бельгийский клуб летом этого года, но пока в общей сложности сыграл за «Андерлехт» 39 минут в трех поединках. Последний раз он выходил на поле 30 сентября.

Лонвейк не играет даже за команду U-23, где мог бы поддерживать форму. Наставник «Андерлехта» Брайан Ример не видит Лонвейка в составе и клуб ищет возможность досрочно разорвать арендное соглашение уже зимой.

Ранее была информация, что «Андерлехт» сможет выкупить Лонвейка в любой период действия договора аренды за 2,5 миллиона евро.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев Андерлехт
Источник Walfoot.be
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Иван Иванов
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