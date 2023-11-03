Увольнение тен Хага будет стоить МЮ более 15 миллионов фунтов

Если «Манчестер Юнайтед» захочет уволить нидерландского главного тренера Эрика тен Хага, то им придется выплатить ему более 15 миллионов британских фунтов, сообщает интернет-издание Football Insider.

Дело в том, что действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. По его условиям Эрик зарабатывает примерно 9 миллионов фунтов стерлингов в год. В случае увольнения «дьяволы» обязаны выплатить ему всю зарплату, которую бы голландец должен был получить по условиям контракта. Также клубу придется выплатить компенсацию всему тренерскому штабу тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне кампании проиграл 8 из 15 матчей. Это один из худших стартов сезона в истории клуба, поэтому неудивительно, что появляются слухи о возможной смене главного тренера.