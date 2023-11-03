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  4. Увольнение тен Хага будет стоить МЮ более 15 миллионов фунтов
Англия
03 ноября 2023, 11:53 |
390
1

Увольнение тен Хага будет стоить МЮ более 15 миллионов фунтов

Эрик тен Хаг получит большую компенсацию от «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения

03 ноября 2023, 11:53 |
390
1
Увольнение тен Хага будет стоить МЮ более 15 миллионов фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Если «Манчестер Юнайтед» захочет уволить нидерландского главного тренера Эрика тен Хага, то им придется выплатить ему более 15 миллионов британских фунтов, сообщает интернет-издание Football Insider.

Дело в том, что действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. По его условиям Эрик зарабатывает примерно 9 миллионов фунтов стерлингов в год. В случае увольнения «дьяволы» обязаны выплатить ему всю зарплату, которую бы голландец должен был получить по условиям контракта. Также клубу придется выплатить компенсацию всему тренерскому штабу тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне кампании проиграл 8 из 15 матчей. Это один из худших стартов сезона в истории клуба, поэтому неудивительно, что появляются слухи о возможной смене главного тренера.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед отставка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football Insider
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Gargantua
опять промазали с тренером
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