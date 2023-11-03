ХАЦКЕВИЧ: «Динамо надо быть командой, а не играть каждый сам за себя»

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура УПЛ между «сине-белыми» и донецким «Шахтером».

«Ожидания всегда обманчивы – ждешь одного футбола, а выходит другой. В классическом эмоции всегда бьют через край, и футболисты больше играют не головой, а сердцем. В последнее время все происходит не так ярко, потому что нет болельщиков. Когда я работал в «Динамо», то наши матчи с «Шахтером» без удалений не обходились, а сегодня градус напряжения немного упал.

Самое главное – «Динамо» сейчас нужно быть командой на поле, а не играть каждый сам за себя. К сожалению, в последнее время никаких командных взаимодействий вообще не видно, «Динамо» играет очень обреченно.

Чтобы улучшить взаимодействие, в команде есть тренер, который должен вывести этих футболистов на другой уровень. Давайте и с него будем спрашивать, а не только с футболистов. Я очень хочу, чтобы «Динамо» прервало свою безвыигрышную серию, но сделать это будет очень тяжело. Сегодня киевлянам голы даются непросто и дерби редко бывают результативными, поэтому я ставлю на ничью – 1:1», – сказал Хацкевич.

Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.