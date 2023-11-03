Сергей КОВАЛЕЦ: «Проблем с мотивацией у Динамо не будет»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

– Наше классическое противостояние всегда было бесстрастным, но сейчас мы живем в другое время. Мы видим, что «Шахтер» изменился с точки зрения кадровой концепции и делает ставку на собственных воспитанников. При этом команда показывает достаточно приличный футбол. Что касается «Динамо», все понимали, прошлый сезон сложился для них неудачно. А этого ждали, что с возвращением Ярмоленко и учитывая, что Луческу остался, чтобы уйти победителем, должны быть другие результаты.

– У «Динамо» сейчас проблемы с результатами. Как это может сказаться на принципиальной встрече?

– «Динамо» – большой клуб, они имеют болельщиков по всему миру. Считаю, что психологическое давление за результат больше будет происходить на киевлян. Однако мы знаем примеры по Англии или Испании, когда не интересует результат в таблице – важно победить в дерби. А для «Динамо» в матче с «Шахтером» важно все – и качество игры, и результат, и улучшение турнирного положения. Если случится поражение – это будет очень большая неприятность. Хотя впереди еще очень много матчей. С другой стороны важно то, как команда развивается и видит ли тренерский штаб, движется ли команда вперед и имеет ли перспективы.

– Успел ли новый главный тренер «Шахтера» Пушич осознать значимость этого матча?

– Важно, что рядом есть Срна, который его и приглашал. Судя по словам игроков, они приняли тренера, что важно, атмосфера в команде улучшилась. Обычно когда приходит новый тренер, то происходит подъем. Поэтому можно ожидать, что команда будет на подъеме. К тому же, со слов Пушича можно понять, что он хочет играть в агрессивный футбол с контролем мяча.

– А какой настрой может быть у «Динамо»?

– После большой порции критики и самокритики, когда Буяльский сказал, что после таких матчей хочется сменить профессию, думаю, проблем с мотивацией ни у кого не будет.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится уже сегодня, 3 ноября в 17:00 по киевскому времени.