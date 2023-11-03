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  4. ДЕКУ: «Ситуацию с Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке»
Испания
03 ноября 2023, 11:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:10
1003
1

ДЕКУ: «Ситуацию с Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке»

Спортивный директор «Барселоны» – о критике со стороны Илкая Гюндогана

03 ноября 2023, 11:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:10
1003
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ДЕКУ: «Ситуацию с Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на критические замечания полузащитника Илкая Гюндогана в адрес других игроков команды.

«Ситуацию с Илкаем Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке. Все хорошо, никаких проблем нет», – сказал Деку.

Напомним, что после встречи против мадридского «Реала» Гюндоган был недоволен реакцией своих партнеров по команде на поражение со счетом 1:2 и публично их критиковал.

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Барселона Деку Илкай Гюндоган Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Алекс 19
Проблемы не у Гюндогана а в колллективе который не хочет выкладываться 
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