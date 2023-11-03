Испания03 ноября 2023, 11:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:10
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ДЕКУ: «Ситуацию с Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке»
Спортивный директор «Барселоны» – о критике со стороны Илкая Гюндогана
03 ноября 2023, 11:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:10
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Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на критические замечания полузащитника Илкая Гюндогана в адрес других игроков команды.
«Ситуацию с Илкаем Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке. Все хорошо, никаких проблем нет», – сказал Деку.
Напомним, что после встречи против мадридского «Реала» Гюндоган был недоволен реакцией своих партнеров по команде на поражение со счетом 1:2 и публично их критиковал.
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