ДЕКУ: «Ситуацию с Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке»

Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на критические замечания полузащитника Илкая Гюндогана в адрес других игроков команды.

«Ситуацию с Илкаем Гюндоганом обсудили и решили в раздевалке. Все хорошо, никаких проблем нет», – сказал Деку.

Напомним, что после встречи против мадридского «Реала» Гюндоган был недоволен реакцией своих партнеров по команде на поражение со счетом 1:2 и публично их критиковал.