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Испания
30 октября 2023, 14:23 | Обновлено 30 октября 2023, 14:35
499
1

Ждал больше злости. Хавбек Барселоны недоволен партнерами после Реала

Гюндоган разочарован отношением некоторых игроков

30 октября 2023, 14:23 | Обновлено 30 октября 2023, 14:35
499
1
Ждал больше злости. Хавбек Барселоны недоволен партнерами после Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган остался разочарован реакцией своих партнеров на поражение от «Реала» 1:2 в матче чемпионата Испании.

«Не хочу сказать что-то не так, но если честно, то я ждал в раздевалке больше разочарования и злости. Особенно после неудачи в таком большом матче. Ждал другой реакции, больше эмоций».

«Мне кажется, это проблема. Нам нужно прогрессировать, иначе не только «Реал», но и «Жирона» уйдет вперед в таблице. Конечно, здесь есть моя ответственность, как более опытного игрока в молодой команде», – сказал Гюндоган.

В таблице каталонцы отстают от лидера на 4 очка.

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Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид Илкай Гюндоган чемпионат Испании по футболу
Источник The Athletic
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Микола Захарченко
Тут він правий - не було того протистояння , як у минулих матчах . Якось все виглядало буденно і академічно ...
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