Ждал больше злости. Хавбек Барселоны недоволен партнерами после Реала

Хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган остался разочарован реакцией своих партнеров на поражение от «Реала» 1:2 в матче чемпионата Испании.

«Не хочу сказать что-то не так, но если честно, то я ждал в раздевалке больше разочарования и злости. Особенно после неудачи в таком большом матче. Ждал другой реакции, больше эмоций».

«Мне кажется, это проблема. Нам нужно прогрессировать, иначе не только «Реал», но и «Жирона» уйдет вперед в таблице. Конечно, здесь есть моя ответственность, как более опытного игрока в молодой команде», – сказал Гюндоган.

В таблице каталонцы отстают от лидера на 4 очка.