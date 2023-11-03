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Чемпионат Украины
03 ноября 2023, 10:16 | Обновлено 03 ноября 2023, 10:17
1470
1

Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»

Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским

03 ноября 2023, 10:16 | Обновлено 03 ноября 2023, 10:17
1470
1
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
ФК Акжайик, Владимир Мазяр

Известный украинский тренер Владимир Мазяр поделился мнениями по ситуации с бывшим форвардом столичного «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским.

«Жалят больных людей, убогих, сейчас есть кого жалеть в такое время. Мне его не жалко, честно. Потому что если у тебя есть яйца, ты должен иметь их до конца. А те комы, слюни, выбрасывать в прессу, что он в таком состоянии... Надо собраться. Люди вылезают из болезней, спасаются от рака. У меня был вратарь Литовченко, я все еще общаюсь, ну пацан собрался и победил ту болезнь. Ты должен быть мужиком, ты же Милевский, никто не будет уже задницу тебе подтирать в таком возрасте, ты немножко тоже смотреть, что хочешь дальше. Тем более, у тебя есть родители, родственники, ну ради них. Я никогда не буду жалеть таких людей. Я знаю: у меня были периоды, когда ты просыпаешься из «будущего» и сам себе говоришь «Что ты творишь?». Надо «форточку» время от времени закрывать в голове», – сказал Мазяр.

Напомним, что Артем Милевский из-за алкоголизма попал в больницу в тяжелом состоянии.

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Владимир Мазяр Артем Милевский
Источник Брутальный футбол
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Комментарии 1
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Henriklarsson11
Все вірно. Допомогати порібно тим хто волею долі потрапив у складну ситуацію, ане своїми силами туди прийшов. Ажаліти взагалі нікого не треба, цим ти савиш себе вище, а це не є гарно
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