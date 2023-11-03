Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»

Известный украинский тренер Владимир Мазяр поделился мнениями по ситуации с бывшим форвардом столичного «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским.

«Жалят больных людей, убогих, сейчас есть кого жалеть в такое время. Мне его не жалко, честно. Потому что если у тебя есть яйца, ты должен иметь их до конца. А те комы, слюни, выбрасывать в прессу, что он в таком состоянии... Надо собраться. Люди вылезают из болезней, спасаются от рака. У меня был вратарь Литовченко, я все еще общаюсь, ну пацан собрался и победил ту болезнь. Ты должен быть мужиком, ты же Милевский, никто не будет уже задницу тебе подтирать в таком возрасте, ты немножко тоже смотреть, что хочешь дальше. Тем более, у тебя есть родители, родственники, ну ради них. Я никогда не буду жалеть таких людей. Я знаю: у меня были периоды, когда ты просыпаешься из «будущего» и сам себе говоришь «Что ты творишь?». Надо «форточку» время от времени закрывать в голове», – сказал Мазяр.

Напомним, что Артем Милевский из-за алкоголизма попал в больницу в тяжелом состоянии.