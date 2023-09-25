«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»
Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев сообщил о том, что его друг и экс-партнер по команде Артем Милевский таки согласился отправиться в больницу на лечение:
«Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Артему Милевскому. Слава Богу, удалось положить его в больницу, он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются.
Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно же, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он полностью взял на себя. Я езжу к Артему, посещаю его в больнице постоянно».
Ранее Алиев, Евгений Селезнев и другие знакомые Милевского говорили о том, что Артем отказывается от лечения.
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В крайні, де йде війна дуже багато людей опинилися в більш скрутному становищі, але їм майже ніхто не допомагає, взагалі!
А тут хлопець вже дорослий, може приймати рішення (не підліток навіть), який бухав і бухає, живе в задоволення і з нього роблять "бідного та нещасного" хлопчика)))
Друзі молодці, що допомагають! Але ж вони Артему не будуть завжди нянькою! Треба братись за голову і вже давно.