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  4. «Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 14:12 | Обновлено 25 сентября 2023, 14:47
5647
3

«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице

Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»

25 сентября 2023, 14:12 | Обновлено 25 сентября 2023, 14:47
5647
3
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Instagram. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев сообщил о том, что его друг и экс-партнер по команде Артем Милевский таки согласился отправиться в больницу на лечение:

«Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Артему Милевскому. Слава Богу, удалось положить его в больницу, он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются.

Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно же, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он полностью взял на себя. Я езжу к Артему, посещаю его в больнице постоянно».

Ранее Алиев, Евгений Селезнев и другие знакомые Милевского говорили о том, что Артем отказывается от лечения.

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Александр Алиев Артем Милевский Игорь Суркис Динамо Киев
Источник Instagram
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Remark
Ну не знаю, може прозвучить безсердечно, але п..й на нього! 
В крайні, де йде війна дуже багато людей опинилися в більш скрутному становищі, але їм майже ніхто не допомагає, взагалі!
А тут хлопець вже дорослий, може приймати рішення (не підліток навіть), який бухав і бухає, живе в задоволення і з нього роблять "бідного та нещасного" хлопчика))) 
Друзі молодці, що допомагають! Але ж вони Артему не будуть завжди нянькою! Треба братись за голову і вже давно.
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+7
Яків Миколайович
Над Бестом  насмехались. И похоронили. Тони Адамса  вытаскивали всей Британией. И спасли.
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+7
Bender
Хозяин барень , но есть люди которым бесплатное лечение важнее. А этот алкаш пускай дальше бухает . Или он уже нариком стал ? 
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+3
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