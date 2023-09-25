«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев сообщил о том, что его друг и экс-партнер по команде Артем Милевский таки согласился отправиться в больницу на лечение:

«Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Артему Милевскому. Слава Богу, удалось положить его в больницу, он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются.

Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно же, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он полностью взял на себя. Я езжу к Артему, посещаю его в больнице постоянно».

Ранее Алиев, Евгений Селезнев и другие знакомые Милевского говорили о том, что Артем отказывается от лечения.