Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился настроением после четвертого места в голосовании на приз Золотой мяч 2023.

«Футбол – это перспектива, каждый смотрит на него по-своему. Возьмем Золотой мяч. Меня, как полузащитника, часто номинировали на него. Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно. Главное для меня – быть довольным своей игрой и делать все, что в моих силах. Я не влияю на решения людей. Сейчас не чувствую, что мне надо вести себя иначе», – сказал Де Брюйне.

Напомним, что в нынешнем году Золотой мяч в восьмой раз в карьере выиграл аргентинец Лионель Месси из американского «Интер Майами». В первую тройку также вошли одноклубник Де Брюйне Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе из французского «ПСЖ».