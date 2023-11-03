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  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно»
Англия
03 ноября 2023, 07:25 | Обновлено 03 ноября 2023, 07:26
504
4

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно»

Полузащинтник «Манчестер Сити» – о Золотом мяче 2023

03 ноября 2023, 07:25 | Обновлено 03 ноября 2023, 07:26
504
4
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился настроением после четвертого места в голосовании на приз Золотой мяч 2023.

«Футбол – это перспектива, каждый смотрит на него по-своему. Возьмем Золотой мяч. Меня, как полузащитника, часто номинировали на него. Быть четвертым из семи миллиардов людей – невероятно. Главное для меня – быть довольным своей игрой и делать все, что в моих силах. Я не влияю на решения людей. Сейчас не чувствую, что мне надо вести себя иначе», – сказал Де Брюйне.

Напомним, что в нынешнем году Золотой мяч в восьмой раз в карьере выиграл аргентинец Лионель Месси из американского «Интер Майами». В первую тройку также вошли одноклубник Де Брюйне Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе из французского «ПСЖ».

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Золотой мяч
Источник RTBF
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Комментарии 4
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AndiM
Все ж таки який не був би талановитий футболіст, він на 99% тупий баран.
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+4
pa1103
Тут як подивитись, мене викресліть з рейтингу, я не займаюсь футболом, я меблі майструю, в тому рейтингу я десятий з семи мільярдів людей 😂
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+3
Batya
Професійних футболістів у рази менше. а ніж 7 млрд
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+2
Pavel_i_CO
Цікаво, на якому місці Майкл Джордан в рейтингу Де Брюйне?
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+1
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