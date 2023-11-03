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  4. Худший из основы Валенсии. Названа оценка Яремчука за матч Кубка Испании
Испания
03 ноября 2023, 06:36 | Обновлено 03 ноября 2023, 06:50
486
0

Худший из основы Валенсии. Названа оценка Яремчука за матч Кубка Испании

«Летучие мыши» обыграли «Логроньес» в 1/64 финала турнира

03 ноября 2023, 06:36 | Обновлено 03 ноября 2023, 06:50
486
0
Худший из основы Валенсии. Названа оценка Яремчука за матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании между командами «Логроньес» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 87 минут, после чего был заменен на Тьерри Коррейю.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.6 баллов. Такой показатель Романа является худшим среди игроков «Валенсии», которые вышли в основе. Такой же балл и у Селима Амалла.

Лучшим игроком был признан автор гола и ассиста Пабло Госальбес (8.2).

Оценки SofaScore за матч Логроньес – Валенсия – 0:2

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SofaScore Валенсия Логроньес Кубок Испании по футболу Роман Яремчук лучший игрок
Источник Sport.ua
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