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Португалия
03 ноября 2023, 04:42 | Обновлено 03 ноября 2023, 05:09
64
0

ВИДЕО. Спортинг обыграл Фаренсе в результативном матче Кубка лиги

Хет-трик у зелено-белых оформил форвард Виктор Дьекереш

03 ноября 2023, 04:42 | Обновлено 03 ноября 2023, 05:09
64
0
ВИДЕО. Спортинг обыграл Фаренсе в результативном матче Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Вечером 2 ноября состоялся матч Кубка португальской лиги.

Спортинг обыграл Фаренсе в результативном поединке (4:2) и возглавил группу.

Хет-трик у зелено-белых оформил форвард Виктор Дьекереш.

Кубок португальской лиги

2-й раунд, 2 ноября

Спортинг – Фаренсе – 4:2

Голы: Дьекереш, 24, 28 (пен), 63 Нуну Сантуш, 56 – Маттеус, 49, Витор Гонсалвеш, 79

Видеообзор матча

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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