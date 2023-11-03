Португалия03 ноября 2023, 04:42 | Обновлено 03 ноября 2023, 05:09
64
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ВИДЕО. Спортинг обыграл Фаренсе в результативном матче Кубка лиги
Хет-трик у зелено-белых оформил форвард Виктор Дьекереш
03 ноября 2023, 04:42 | Обновлено 03 ноября 2023, 05:09
64
0
Вечером 2 ноября состоялся матч Кубка португальской лиги.
Спортинг обыграл Фаренсе в результативном поединке (4:2) и возглавил группу.
Хет-трик у зелено-белых оформил форвард Виктор Дьекереш.
Кубок португальской лиги
2-й раунд, 2 ноября
Спортинг – Фаренсе – 4:2
Голы: Дьекереш, 24, 28 (пен), 63 Нуну Сантуш, 56 – Маттеус, 49, Витор Гонсалвеш, 79
Видеообзор матча
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