Игорь КОСТЮК: «План сработал – у Шахтера 100%-х моментов не было»

Наставник киевской команды «Динамо» U-19 Игорь Костюк дал оценку победе подопечных в домашнем поединке юношеского чемпионата Украины над донецким «Шахтером» (2:0):

– План на игру, который мы выбрали, сработал, получался быстрый переход из обороны в атаку. Забили свои мячи и имели еще много моментов, чтобы отличиться. Относительно игры в защите у своих ворот, не думаю, что у соперника было много моментов. Стопроцентных не было.

– «Динамо» активно атаковало в первом тайме. Гол в начале второй половины встречи стал вознаграждением за старания?

– Да, как я уже сказал, наш план на игру сработал. Нужна была плотность между линиями. Наша команда сегодня хорошо вступала в отбор мяча и хорошо использовала пространство за спинами футболистов «Шахтера». Индивидуально мы сегодня хорошо сыграли.

– Первую замену вы сделали на 81-й минуте. Значит ли это, что вы были полностью удовлетворены игрой ваших подопечных?

– Да, они выполняли наши требования. Заменили Котуху, потому что у него уже были судороги, выпустили вместо него Дикого. А так все футболисты доигрывали до конца, в конце выбегали в атаку, поэтому силы еще были. Тот же Пашко имел момент, Пономаренко ... Все выдержали ритм и динамику игры и победили.

– Саленко сегодня отдал голевой пас. Он прогрессирует с каждой игрой?

– Пока рано говорить, но работа на тренировках и игровая практика, которую он получает больше, идет ему на пользу. У него уже вторая голевая передача. Ждем, когда забьет.

– В этом сезоне сразу четыре команды ведут борьбу за первое место. Означает ли это, что уровень первенства U-19 вырос?

– Да. Мы видим, что сегодня у «Шахтера» играли пять футболистов 2004 года и еще один вышел на замену. А у нас играет 2006-й год - это два года разницы. Так же делают СК «Днепр-1» и «Рух». Мы же идем путем развития игроков, их индивидуальности, чтобы уже в своем возрасте они имели игровую практику и прогрессировали.

– Вы остались довольны тем, как Котуха заменил Дикого на фланге защиты?

– Сегодня Ваня сыграл надежно. Возможно, от него было меньше креатива в атаке, но в обороне действовал надежно и закрыл позицию. Дикий провел большое количество матчей, играл за сборную, поэтому, возможно, где-то психологически и физически просел. Поэтому дали сегодня возможность сыграть Котусе, и он выполнил то, о чем мы договаривались.

– С возвращением Герича возрастет конкуренция в атаке?

– А как же. Герич может играть и вторым нападающим, и на фланге. Будем давать ему больше игрового времени, чтобы он восстанавливал свои кондиции. Также ждем Калина, Маткевича, Белого, чтобы они также усиливали нашу команду.

– У «Шахтера» в конце игры было удаление, на поле было много эмоций, столкновений. На матче с этим соперником особый настрой?

– Я только что сказал ребятам, что мы должны выходить с таким настроем на каждый матч. Независимо от того, «Шахтер» это, «Барселона», «Кривбасс» или «Колос». С таким настроем будет и прогресс, и победы.