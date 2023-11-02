ВИДЕО. Положил голкипера. Экс-игрок Динамо и Карпат забил в Кубке Испании

1 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании между командами «Ковадонга» и «Депортиво». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Ла-Коруньи.

В основное время поединка была зафиксирована ничья 1:1, а в экстратаймах «Депортиво» забил дважды (115, 117) и вышел в 1/32 финала испанского Кубка.

На 115-й в ворота «Ковадонги» отличился 35-летний испанский форвард Лукас Перес. Для него этот гол стал первым в текущем сезоне.

Перес получил передачу перед штрафной площадью соперника, а затем положил голкипера на газон и отправил мяч в пустые ворота.

С 2011 по 2013 года Лукас Перес играл за «Карпаты» (60 матчей, 15 голов, 8 ассистов). В феврале 2013 года Перес на правах аренды перешел в «Динамо», но так и не сыграл за киевлян.

Лукас Перес выступает за «Депортиво» с зимы 2023 года. Футболистом этой команды форвард был также с 2014 по 2016 годы и в сезоне 2017/18.

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