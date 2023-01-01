ОФИЦИАЛЬНО. Депортиво купил экс-форварда Динамо и Карпат

«Депортиво» из Ла-Коруньи, выступающий ныне в третьем по силе дивизионе испанского футбола, официально подтвердил подписание 34-летнего экс-форварда «Динамо» и «Карпат» Лукаса Переса, который в последнее время выступал за «Кадис» в Ла Лиге.

Контракт между сторонами заключен на полтора года.

Официально о сумме сделки галисийский клуб не сообщил, но по данным СМИ, «Кадис» выручил от ухода Лукаса Переса 1 миллион евро (500 тысяч евро – в виде прямых отступных и еще 500 тысяч евро – в виде отказа футболиста от получения причитавшихся ему по контракту бонусов).

Отметим, что Лукас Перес уже играл за «Депортиво». Футболистом этой команды форвард был с 2014 по 2016 годы, а также в сезоне-2017/18. Провел за галисийцев 96 матчей, в которых отличился 33 забитыми мячами и 22 результативными передачами.