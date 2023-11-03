Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024

30 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023. Главную индивидуальную награду получил Лионель Месси. Для звездного аргентинского форварда это уже 8-й ЗМ в карьере.

Уже сейчас букмекеры начали выставлять коэффициенты на Золотого мяча в 2024 году.

Главным фаворитом является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем – 4.00. В тройку также попали Килиан Мбаппе (5.00) и Эрлинг Холанд (5.50).

На 4-й позиции расположился Гарри Кейн (7.00). Букмекеры также не исключат и 9-й ЗМ Месси, расценивая его шансы в реальные 9.00.

Топ-20 фаворитов на получение ЗМ-2024 по мнению букмекеров