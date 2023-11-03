Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Букмекеры считают, что Беллингем имеет больше всего шансов взять ЗМ в следующем году
30 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023. Главную индивидуальную награду получил Лионель Месси. Для звездного аргентинского форварда это уже 8-й ЗМ в карьере.
Уже сейчас букмекеры начали выставлять коэффициенты на Золотого мяча в 2024 году.
Главным фаворитом является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем – 4.00. В тройку также попали Килиан Мбаппе (5.00) и Эрлинг Холанд (5.50).
На 4-й позиции расположился Гарри Кейн (7.00). Букмекеры также не исключат и 9-й ЗМ Месси, расценивая его шансы в реальные 9.00.
Топ-20 фаворитов на получение ЗМ-2024 по мнению букмекеров
- Джуд Беллингем – 4,00
- Килиан Мбаппе – 5,00
- Эрлинг Холанд – 5,5
- Гарри Кейн – 7,00
- Лионель Месси – 8,00
- Кевин Де Брюйне – 21,00
- Винисиус Жуниор – 21,00
- Криштиану Роналду – 26,00
- Мохамед Салах – 26,00
- Роберт Левандовски – 34,00
- Джамал Мусиала – 34,00
- Хулиан Альварес – 41,00
- Гави – 41,00
- Карим Бензема – 50,00
- Вирджил ван Дейк – 50,00
- Мартин Эдегор – 65,00
- Букайо Сака – 65,00
- Йозуа Киммих – 65,00
- Габриэл Жезус – 65,00
- Виктор Осимхен – 80,00
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