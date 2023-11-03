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03 ноября 2023, 06:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 06:23
297
1

Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024

Букмекеры считают, что Беллингем имеет больше всего шансов взять ЗМ в следующем году

03 ноября 2023, 06:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 06:23
297
1
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023. Главную индивидуальную награду получил Лионель Месси. Для звездного аргентинского форварда это уже 8-й ЗМ в карьере.

Уже сейчас букмекеры начали выставлять коэффициенты на Золотого мяча в 2024 году.

Главным фаворитом является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем – 4.00. В тройку также попали Килиан Мбаппе (5.00) и Эрлинг Холанд (5.50).

На 4-й позиции расположился Гарри Кейн (7.00). Букмекеры также не исключат и 9-й ЗМ Месси, расценивая его шансы в реальные 9.00.

Топ-20 фаворитов на получение ЗМ-2024 по мнению букмекеров

  1. Джуд Беллингем – 4,00
  2. Килиан Мбаппе – 5,00
  3. Эрлинг Холанд – 5,5
  4. Гарри Кейн – 7,00
  5. Лионель Месси – 8,00
  6. Кевин Де Брюйне – 21,00
  7. Винисиус Жуниор – 21,00
  8. Криштиану Роналду – 26,00
  9. Мохамед Салах – 26,00
  10. Роберт Левандовски – 34,00
  11. Джамал Мусиала – 34,00
  12. Хулиан Альварес – 41,00
  13. Гави – 41,00
  14. Карим Бензема – 50,00
  15. Вирджил ван Дейк – 50,00
  16. Мартин Эдегор – 65,00
  17. Букайо Сака – 65,00
  18. Йозуа Киммих – 65,00
  19. Габриэл Жезус – 65,00
  20. Виктор Осимхен – 80,00
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Думаю, що цього разу шансів немає. 
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