Яремчук – в основе Валенсии на матч Кубка Испании

Сегодня, 2 ноября «Валенсия» в 1/64 финала Кубка Испании на выезде сыграет с «Логроньесом». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук выйдет в основе «Летучих мышей» на матч. Еще вчера главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха анонсировал игровое время для украинца.

Состав «Валенсии»: Доменек, Москера, Таррега, Фулькье, Ярек, Гильямон, Канос, Амаллах, Госальбес, Гонсалес, Яремчук