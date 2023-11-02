Кубок Испании02 ноября 2023, 20:18 |
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Яремчук – в основе Валенсии на матч Кубка Испании
Украинский форвард выйдет с первых минут против «Логроньеса»
02 ноября 2023, 20:18 |
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Сегодня, 2 ноября «Валенсия» в 1/64 финала Кубка Испании на выезде сыграет с «Логроньесом». Начало матча – в 21:00 по Киеву.
Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук выйдет в основе «Летучих мышей» на матч. Еще вчера главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха анонсировал игровое время для украинца.
Состав «Валенсии»: Доменек, Москера, Таррега, Фулькье, Ярек, Гильямон, Канос, Амаллах, Госальбес, Гонсалес, Яремчук
📝Here's our starting 1⃣1⃣🆚@UDLogrones #CopaDelRey 👑🔜#LaCopaMola pic.twitter.com/1PA0DJFzlT— Valencia CF (@valenciacf_en) November 2, 2023
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