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  4. Яремчук – в основе Валенсии на матч Кубка Испании
Кубок Испании
02 ноября 2023, 20:18 |
342
0

Яремчук – в основе Валенсии на матч Кубка Испании

Украинский форвард выйдет с первых минут против «Логроньеса»

02 ноября 2023, 20:18 |
342
0
Яремчук – в основе Валенсии на матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 2 ноября «Валенсия» в 1/64 финала Кубка Испании на выезде сыграет с «Логроньесом». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук выйдет в основе «Летучих мышей» на матч. Еще вчера главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха анонсировал игровое время для украинца.

Состав «Валенсии»: Доменек, Москера, Таррега, Фулькье, Ярек, Гильямон, Канос, Амаллах, Госальбес, Гонсалес, Яремчук

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Источник Sport.ua
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