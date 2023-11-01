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  4. Тренер Валенсии: «Яремчук получит минуты в кубковом матче»
Испания
01 ноября 2023, 17:45 |
99
0

Тренер Валенсии: «Яремчук получит минуты в кубковом матче»

Рубен Бараха выпустит украинца на поле против «Логроньеса»

01 ноября 2023, 17:45 |
99
0
Тренер Валенсии: «Яремчук получит минуты в кубковом матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Завтра, 2 ноября «Валенсия» в 1/64 финала Кубка Испании сыграет с «Лороньесом», начало матча – в 21:00 по Киеву.

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха заявил, что даст игровое время украинскому форварду Роману Яремчуку:

«Яремчук - один из тех, кто реже участвует в матчах, и я надеюсь, что в кубковой встрече он получит больше минут и почувствует уверенность. Если он покажет хорошую игру, то будет чувствовать себя частью команды.

Когда игрок приезжает в последние дни трансферного окна, он не сразу соответствует требованиям тренера, из-за чего требуется время на адаптацию».

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Роман Яремчук Рубен Бараха Валенсия Логроньес Кубок Испании по футболу
Источник AS
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