Тренер Валенсии: «Яремчук получит минуты в кубковом матче»

Завтра, 2 ноября «Валенсия» в 1/64 финала Кубка Испании сыграет с «Лороньесом», начало матча – в 21:00 по Киеву.

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха заявил, что даст игровое время украинскому форварду Роману Яремчуку:

«Яремчук - один из тех, кто реже участвует в матчах, и я надеюсь, что в кубковой встрече он получит больше минут и почувствует уверенность. Если он покажет хорошую игру, то будет чувствовать себя частью команды.

Когда игрок приезжает в последние дни трансферного окна, он не сразу соответствует требованиям тренера, из-за чего требуется время на адаптацию».