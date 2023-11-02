Руслан РОТАНЬ: «Хочу, чтобы ребята не включали режим «все пропало»
Тренер «Александрии» – о вылете из Кубка Украины
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал вылет из Кубка Украины в серии пенальти от «Полесья» в четвертьфинале:
«Настоящий ажиотаж, в конце пенальти, лотерея, в которой мы, к сожалению, не победили, поэтому поздравляем «Полесье» с выходом в следующий этап. Мы будем работать. Самое главное теперь восстановиться к матчу в чемпионате с «Днепром-1».
Мы сделаем тактический анализ ошибок. Ребят я поблагодарил, потому что они молодцы, бились до конца. В этой кубковой игре до конца не было понятно, кто победит. Пенальти же – это лотерея, где чуть больше везения было на стороне «Полесья».
Я хочу, чтобы ребята понимали, и их молодая психология не включала режим «все пропало». Это спорт, это футбол. Всегда побеждает сильнейший. А мы должны стать в следующей игре сильнее. Вот и все. Нужно забывать эту игру и уже думать о «Днепре-1».
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