Легендарный экс-игрок Интера вернется в клуб в новом качестве

Многолетний голкипер и капитан «Интера» Самир Ханданович минувшим летом покинул клуб в статусе свободного агента. Однако нового клуба 39-летний словенец себе так и не нашел, и принял решение завершить карьеру.

По информации итальянских СМИ, Ханданович вернется в «Интер» в новом качестве. Он будет тренером-консультантом для вратарей молодежных команд «черно-синих», а также станет скаутом с акцентом на Восточную Европу.

Самир Ханданович выступал за «Интер» в качестве игрока с 2012 по 2023 годы, с 2019 года был капитаном команды.