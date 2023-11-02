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Италия
02 ноября 2023, 19:21 |
530
1

Легендарный экс-игрок Интера вернется в клуб в новом качестве

Самир Ханданович получит должность в структуре клуба

02 ноября 2023, 19:21 |
530
1
Легендарный экс-игрок Интера вернется в клуб в новом качестве
ФК Интер. Самир Ханданович

Многолетний голкипер и капитан «Интера» Самир Ханданович минувшим летом покинул клуб в статусе свободного агента. Однако нового клуба 39-летний словенец себе так и не нашел, и принял решение завершить карьеру.

По информации итальянских СМИ, Ханданович вернется в «Интер» в новом качестве. Он будет тренером-консультантом для вратарей молодежных команд «черно-синих», а также станет скаутом с акцентом на Восточную Европу.

Самир Ханданович выступал за «Интер» в качестве игрока с 2012 по 2023 годы, с 2019 года был капитаном команды.

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Самир Ханданович Интер Милан
Источник Tuttomercatoweb
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