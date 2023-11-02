В четверг, 2 ноября, состоится матч 1/64 Кубка Испании, в котором отношения будут выяснять «Логроньес» и «Валенсия».

Начало игры – в 21:00 по Киеву.

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«Логроньес» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который в стартовых девяти матчах турнира набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

«Валенсия» после 11 сыгранных матчей Ла Лиги занимает 9 место. В составе «летучих мышей», по словам главного тренера команды, следует ожидать на поле украинского нападающего Романа Яремчука.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Логроньес – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция