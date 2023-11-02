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Испания
02 ноября 2023, 17:50 | Обновлено 02 ноября 2023, 18:00
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Логроньес – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 21:00 матч Кубка Испании

02 ноября 2023, 17:50 | Обновлено 02 ноября 2023, 18:00
103
0
Логроньес – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В четверг, 2 ноября, состоится матч 1/64 Кубка Испании, в котором отношения будут выяснять «Логроньес» и «Валенсия».

Начало игры – в 21:00 по Киеву.

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«Логроньес» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который в стартовых девяти матчах турнира набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

«Валенсия» после 11 сыгранных матчей Ла Лиги занимает 9 место. В составе «летучих мышей», по словам главного тренера команды, следует ожидать на поле украинского нападающего Романа Яремчука.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Логроньес – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Валенсия Логроньес Роман Яремчук Кубок Испании по футболу
Источник Sport.ua
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