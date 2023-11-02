Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 16:50 | Обновлено 02 ноября 2023, 18:03
1245
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

02 ноября 2023, 16:50 | Обновлено 02 ноября 2023, 18:03
1245
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
УПЛ

В пятницу, 3 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало матча в 17.00.

«Динамо» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Игорь ЛЕОНОВ: «На роль тренера Шахтера лучше всего подошел бы Ребров»
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Футбол | 01 ноября 2023, 20:12 20
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»

Легенда «Динамо» – о возвращении Андрея Ярмоленко

ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
Теннис | 01 ноября 2023, 22:36 27
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре

15 апреля 2023 года парень Марты Георгий сделал украинской теннисистке предложение

ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
Теннис | 02.11.2023, 06:36
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ЗИНЧЕНКО: «Шевченко – кумир детства, Салах – самый тяжелый соперник»
Футбол | 02.11.2023, 13:51
ЗИНЧЕНКО: «Шевченко – кумир детства, Салах – самый тяжелый соперник»
ЗИНЧЕНКО: «Шевченко – кумир детства, Салах – самый тяжелый соперник»
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Хоккей | 02.11.2023, 13:10
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
02.11.2023, 07:05 5
Теннис
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 1
Футбол
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
31.10.2023, 17:40 20
Футбол
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
01.11.2023, 06:55 4
Футбол
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
01.11.2023, 01:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем