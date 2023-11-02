Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 3 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало матча в 17.00.
«Динамо» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.
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