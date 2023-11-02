Владислав ВАЩУК: «Не вижу работу Луческу. Ему просто ничего не нужно»

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук перед дерби с «Шахтером» оценил работу тренера киевлян Мирчи Луческу и нынешнюю форму команды.

– Как бы вы оценили работу Мирчи Луческу в должности тренера?

– Никак. Я его работы не вижу. Я вижу, что ему просто ничего не нужно, он просто что-то решает там за счет опыта, так сказать, что-то там делает. Я не понимаю, куда он это ведет и что это будет. Если сравнить 12 лет в «Шахтере», где он работал, и 12 лет у «Динамо», то это будут два европейских клуба с разным стилем игры – но одним тренером. Я не понимаю, как это возможно. Значит, что-то изменилось в футболе. Я в другом футболе был.

– Верите ли, что «Динамо» сможет обыграть «Шахтер»?

– Смотрите, я буду болеть за «Динамо» и когда плохие будут годы, и когда плохие игры. Я все равно буду болеть за «Динамо», – сказал Ващук.

Матч пройдет 3 ноября, старт в 17:00.