Испанец, отказавший Шахтеру, возглавит аутсайдера чемпионата Бельгии

50-летний испанский специалист Оскар Гарсия в ближайшее время будет назначен главным тренером одного из аутсайдеров сезона в чемпионате Бельгии «Ауд-Хеверле Левен».

После увольнения из французского «Реймса» в октябре минувшего года Гарсия оставался без работы, однако не так давно отказался принять «Шахтер», который подыскивал преемника для Патрика ван Леувена.

Тогда отмечалось, что «Гарсия не готов возобновить тренерскую карьеру по личным причинам», однако менее чем через две недели специалист, очевидно, передумал.

Напомним, «Шахтер» после отказа Гарсии остановил свой выбор на экс-ассистенте Арне Слота в «Фейеноорде» Марино Пушиче, который получил контракт на два с половиной года.