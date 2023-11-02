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  4. Тренер женской сборной Украины: Мы могли не проиграть Греции в первой игре
Лига наций
02 ноября 2023, 15:06 |
88
0

Тренер женской сборной Украины: Мы могли не проиграть Греции в первой игре

Владимир Пятенко прокомментировал матчи против Греции

02 ноября 2023, 15:06 |
88
0
Тренер женской сборной Украины: Мы могли не проиграть Греции в первой игре
УАФ. Владимир Пятенко

И.о. главного тренера женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко прокомментировал результаты матчей против Греции в рамках Лиги наций среди женщин.

– Мы ехали в Грецию за победами. Считаю, что мы не заслуживали поражения в первом противостоянии, однако, в отличие от хозяек, обладая игровым преимуществом, свои голевые моменты не реализовали. Более того, не обошлось без индивидуальных ошибок в обороне, которые в определенной степени также повлияли на итоговый результат.

– При подготовке ко второму матчу на что вы обратили внимание своих подопечных?

– Прежде всего надо было позаботиться, чтобы они не попали в психологическую яму. Ведь, на мой взгляд, и в проигранных ранее поединках с польками и сербками команда заслуживала лучшей судьбы. Обошлось, девушки вышли на поле настроенными прервать полосу неудач.

Что касается игровых нюансов, то надо было усложнить соперницам забегания на флангах, улучшить подбор мяча в опорной зоне. Это нашей команде удалось, на победу мы наиграли.

– Полученные три очка еще сохраняют для нашей сборной шансы пробиться в Лигу А, но теперь все зависит не только от нее. В следующем туре надо не только чтобы мы обязательно победили полек, но и чтобы в параллельном матче сербки не взяли верх над гречанками.

– Мы уже все просчитали и будем бороться до конца. С Польшей сыграем 1 декабря. Соберемся 26 ноября сразу после финала Кубка Украины и отправимся в соседнюю страну. На 5 декабря запланирован заключительный поединок – в гостях с Сербией. Без ротации в составе снова не обойдется. Я рассчитываю, что успеют восстановиться несколько футболисток, которые из-за травм не смогли помочь нам с Грецией.

Первый матч между Грецией и Украиной закончился победой хозяек (2:1), но уже во второй игре украинки взяли реванш (1:0).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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