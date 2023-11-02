26 ноября женская сборная Украины начнет подготовку к игре с Польшей
Владимир Пятенко рассчитывает на усиление состава
Как стало известно Sport.ua исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассчитывает на усиление в составе перед заключительными матчами Лиги наций с полячками (1 декабря) и сербками (5 декабря). Рулевой надеется, что успеют восстановиться после травм те футболистки, которые не были задействованы в недавних поединках с гречанками.
По информации нашего источника подготовку к матчу с футболистками Польши украинки начнут 26 ноября.
Пока что подопечные Владимира Пятенко занимают третье место в своей группе, набрав три очка и опережая гречанок по дополнительным показателям.
Напомним, что 31 октября матчем с Грецией женская сборная Украины продолжила борьбу в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций.
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