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Лига наций
02 ноября 2023, 13:16 | Обновлено 02 ноября 2023, 13:18
65
0

26 ноября женская сборная Украины начнет подготовку к игре с Польшей

Владимир Пятенко рассчитывает на усиление состава

02 ноября 2023, 13:16 | Обновлено 02 ноября 2023, 13:18
65
0
26 ноября женская сборная Украины начнет подготовку к игре с Польшей
УАФ

Как стало известно Sport.ua исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассчитывает на усиление в составе перед заключительными матчами Лиги наций с полячками (1 декабря) и сербками (5 декабря). Рулевой надеется, что успеют восстановиться после травм те футболистки, которые не были задействованы в недавних поединках с гречанками.

По информации нашего источника подготовку к матчу с футболистками Польши украинки начнут 26 ноября.

Пока что подопечные Владимира Пятенко занимают третье место в своей группе, набрав три очка и опережая гречанок по дополнительным показателям.

Напомним, что 31 октября матчем с Грецией женская сборная Украины продолжила борьбу в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций.

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Источник Sport.ua
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