Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В пятый игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. Во втором матче сразятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 6 раз, представительница Казахстана выиграла только две последние встречи.
Соболенко и Рыбакина разыграют одну из путевок в плей-офф от этого квартете. Джессика Пегула уже обеспечила себе выход в полуфинал, Мария Саккари потеряла шансы на продолжение турнирной борьбы.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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