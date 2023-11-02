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  4. Арина Соболенко – ​​Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 ноября 2023, 11:35 |
406
0

Арина Соболенко – ​​Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

02 ноября 2023, 11:35 |
406
0
Арина Соболенко – ​​Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В пятый игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. Во втором матче сразятся ​Арина Соболенко и ​Елена Рыбакина. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 6 раз, представительница Казахстана выиграла только две последние встречи.

Соболенко и ​Рыбакина разыграют одну из путевок в плей-офф от этого квартете. Джессика Пегула уже обеспечила себе выход в полуфинал, Мария Саккари потеряла шансы на продолжение турнирной борьбы.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Арина Соболенко Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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