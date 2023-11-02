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  4. Ига СВЁНТЕК – о смерти Мэттью Перри: «Фанатела от сериала Друзья»
WTA
02 ноября 2023, 11:27 | Обновлено 02 ноября 2023, 11:28
63
0

Ига СВЁНТЕК – о смерти Мэттью Перри: «Фанатела от сериала Друзья»

Польская теннисистка выразила соболезнования семье актера

02 ноября 2023, 11:27 | Обновлено 02 ноября 2023, 11:28
63
0
Ига СВЁНТЕК – о смерти Мэттью Перри: «Фанатела от сериала Друзья»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек выразила соболезнования семье и друзьям актера Мэттью Перри, отметив, что является поклонницей сериала «Друзья».

«У меня никогда не было возможности встретиться с Мэттью, но в прошлом году я прочитала его книгу и с подросткового возраста фанатела от «Друзей».

Я была очень расстроена известием о его смерти и хочу выразить соболезнования его семье и друзьям», – сказала теннисистка на пресс-конференции в Канкуне.

Отметим, что на Итоговом турнире WTA Свёнтек выиграла два первых матча.

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Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA
Источник Twitter
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