Ига СВЁНТЕК – о смерти Мэттью Перри: «Фанатела от сериала Друзья»
Польская теннисистка выразила соболезнования семье актера
Вторая ракетка мира Ига Свёнтек выразила соболезнования семье и друзьям актера Мэттью Перри, отметив, что является поклонницей сериала «Друзья».
«У меня никогда не было возможности встретиться с Мэттью, но в прошлом году я прочитала его книгу и с подросткового возраста фанатела от «Друзей».
Я была очень расстроена известием о его смерти и хочу выразить соболезнования его семье и друзьям», – сказала теннисистка на пресс-конференции в Канкуне.
Отметим, что на Итоговом турнире WTA Свёнтек выиграла два первых матча.
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