Роман ДИДЫК: «Нам не хватило везения»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение против «Днепра-1» (0:2) в перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Настроение не очень хорошее, ведь хотелось победить. До этого матча мы шли с «Днепром-1» рядом в турнирной таблице. Впрочем это футбол и такой результат случается. Двигаемся дальше и еще упорнее будем работать на тренировках, чтобы улучшить свою игру.

Возможно, нам не хватило везения, ведь «Рух» имел хорошие моменты для того, чтобы забить гол. В частности, мог забивать Рунич – ему не повезло, поэтому мы его поддержали. В перерыве Виталий Юрьевич сказал, чтобы мы продолжали играть в том же духе, ведь действительно команда хорошо выглядела. Мы качественно прессинговали соперника и имели свои возможности.

«Днепр-1» – опытная команда, в которой играют хорошие исполнители, поздравляю их с победой. Для нас же ничего страшного не произошло – мы сделаем правильные выводы и будем доказывать в следующих играх, что мы заслуживаем лучших результатов».

Это поражение опустило львовян на 5-е место в турнирной таблице. В их активе 20 очков в 12 поединках чемпионата.