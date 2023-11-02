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  4. Роман ДИДЫК: «Нам не хватило везения»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 11:18 |
132
0

Роман ДИДЫК: «Нам не хватило везения»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение против «Днепра-1»

02 ноября 2023, 11:18 |
132
0
Роман ДИДЫК: «Нам не хватило везения»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение против «Днепра-1» (0:2) в перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Настроение не очень хорошее, ведь хотелось победить. До этого матча мы шли с «Днепром-1» рядом в турнирной таблице. Впрочем это футбол и такой результат случается. Двигаемся дальше и еще упорнее будем работать на тренировках, чтобы улучшить свою игру.

Возможно, нам не хватило везения, ведь «Рух» имел хорошие моменты для того, чтобы забить гол. В частности, мог забивать Рунич – ему не повезло, поэтому мы его поддержали. В перерыве Виталий Юрьевич сказал, чтобы мы продолжали играть в том же духе, ведь действительно команда хорошо выглядела. Мы качественно прессинговали соперника и имели свои возможности.

«Днепр-1» – опытная команда, в которой играют хорошие исполнители, поздравляю их с победой. Для нас же ничего страшного не произошло – мы сделаем правильные выводы и будем доказывать в следующих играх, что мы заслуживаем лучших результатов».

Это поражение опустило львовян на 5-е место в турнирной таблице. В их активе 20 очков в 12 поединках чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1 Роман Дидык
Источник ФК Рух Львов
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