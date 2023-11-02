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  4. Джессика Пегула – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 ноября 2023, 10:54 |
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Джессика Пегула – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

02 ноября 2023, 10:54 |
80
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Джессика Пегула – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В пятый игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. В первом матче сразятся ​Джессика Пегула из США и ​Мария Саккари из Греции. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 9 раз, гречанка выиграла 5 встреч.

Пегула уже обеспечила себе путевку в полуфинал, Саккари потеряла шансы на продолжение турнирной борьбы. Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Арина Соболенко и ​Елена Рыбакина.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA Мария Саккари смотреть онлайн Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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