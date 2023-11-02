Джессика Пегула – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В пятый игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. В первом матче сразятся Джессика Пегула из США и Мария Саккари из Греции. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 9 раз, гречанка выиграла 5 встреч.
Пегула уже обеспечила себе путевку в полуфинал, Саккари потеряла шансы на продолжение турнирной борьбы. Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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