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  4. Слабая игра Забарного? Названа оценка украинца за матч Борнмут – Ливерпуль
Англия
02 ноября 2023, 02:31 |
79
0

Слабая игра Забарного? Названа оценка украинца за матч Борнмут – Ливерпуль

«Вишни» уступили на своем поле со счетом 1:2

02 ноября 2023, 02:31 |
79
0
Слабая игра Забарного? Названа оценка украинца за матч Борнмут – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Дарвин Нуньес

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Ильи является худшим среди всех игроков, которые вышли в основе двух клубов. Такой же балл и у партнера Забарного по защите Адама Смита.

Лучшим игроком матча был признан Коди Гакпо (7.8) из «Ливерпуля», который открыл счет в игре.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Ливерпуль – 1:2

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Источник Sport.ua
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