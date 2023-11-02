Слабая игра Забарного? Названа оценка украинца за матч Борнмут – Ливерпуль

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Ильи является худшим среди всех игроков, которые вышли в основе двух клубов. Такой же балл и у партнера Забарного по защите Адама Смита.

Лучшим игроком матча был признан Коди Гакпо (7.8) из «Ливерпуля», который открыл счет в игре.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Ливерпуль – 1:2