Слабая игра Забарного? Названа оценка украинца за матч Борнмут – Ливерпуль
«Вишни» уступили на своем поле со счетом 1:2
1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Ильи является худшим среди всех игроков, которые вышли в основе двух клубов. Такой же балл и у партнера Забарного по защите Адама Смита.
Лучшим игроком матча был признан Коди Гакпо (7.8) из «Ливерпуля», который открыл счет в игре.
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Ливерпуль – 1:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «Динамо» – о возвращении Андрея Ярмоленко
Сейчас внеочередные Конференции проводят областные ассоциации футбола