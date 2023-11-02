Один из худших в Арсенале. Какая оценка Зинченко за матч Кубка лиги Англии?
«Канониры» уступили «Вест Хэму» в 1/8 финала соревнований
1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «молотобойцев».
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Александра является одним из худших в «Арсенале». Ниже оценка только у Эдди Нкетиа (5.8) и Аарона Рэмсдейла (5.6).
Лучшим игроком матча был признан автор третьего забитого мяча в ворота «Арсенала» Джаррод Боуэн (8.4).
Оценки WhoScored за матч Вест Хэм – Арсенал – 3:1
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