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  4. Один из худших в Арсенале. Какая оценка Зинченко за матч Кубка лиги Англии?
Англия
02 ноября 2023, 01:21 |
64
1

Один из худших в Арсенале. Какая оценка Зинченко за матч Кубка лиги Англии?

«Канониры» уступили «Вест Хэму» в 1/8 финала соревнований

02 ноября 2023, 01:21 |
64
1
Один из худших в Арсенале. Какая оценка Зинченко за матч Кубка лиги Англии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «молотобойцев».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Александра является одним из худших в «Арсенале». Ниже оценка только у Эдди Нкетиа (5.8) и Аарона Рэмсдейла (5.6).

Лучшим игроком матча был признан автор третьего забитого мяча в ворота «Арсенала» Джаррод Боуэн (8.4).

Оценки WhoScored за матч Вест Хэм – Арсенал – 3:1

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Аарон Рэмсдейл Джаррод Боуэн лучший игрок WhoScored Александр Зинченко Эдди Нкетиа Арсенал Лондон Вест Хэм Вест Хэм - Арсенал Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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Octopus
Да, сезон у Зинченко тяжелей, чем прошлый. Ему нужно встрепенуться.
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