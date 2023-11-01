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01 ноября 2023, 23:25 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:42
519
0

Экс-игрок ПСЖ: «Отдать Золотой мяч снова Месси – это позорное решение»

Жером Ротен прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу

01 ноября 2023, 23:25 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:42
519
0
Экс-игрок ПСЖ: «Отдать Золотой мяч снова Месси – это позорное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Экс-игрок ПСЖ Жером Ротен прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Это позор! Конечно, это позор! Я считаю, Золотой мяч должен был получить Холанд.

Если брать с августа 2022 года по июнь 2023 года – каковы критерии, по которым решили, что Лео Месси превосходит остальных? Нет ни одного критерия, по которому он занял бы первое место. Если говорить о списке титулов, то он уступает даже Холанду. Если Месси выиграл только чемпионат мира, то Холанд выиграл все с «Манчестер Сити». И, конечно, нельзя сравнивать их на чемпионате мира, потому что Холанд – норвежец.

Холанд побил все рекорды. Парень выигрывает все титулы и забивает более 60 голов за год. Когда Месси и Роналду делали это, было совершенно нормально, что их считали номером 1. Но Месси в прошлом году забил около 20 голов за клуб, тогда как Холанд забил 60. И мне говорят, что мы должны считать авторитетным этот Золотой мяч? Но доверия уже нет!

В «ПСЖ» Месси не был суперигроком, он не был лучшим игроком в клубе. Это проблема, что парень, у которого есть Золотой мяч, который должен быть лучшим игроком в мире, реально даже не лучший в своем клубе. Уже три-четыре года Месси – не лучший игрок в мире. Мы должны остановить безумие! И за последние четыре года он выиграл два Золотых мяча. Так что, я считаю, это позор. У меня шок».

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ПСЖ Золотой мяч Лионель Месси
Источник RMC Sport
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