Источник: «Динамо проявляет интерес к 18-летнему румынскому вингеру»

Киевское «Динамо» проявляет интерес к 18-летнему вингеру румынского клуба «УТА Арад» Рарешу Попу.

Киевский клуб делал запросы в клуб из Арады, но до конкретики еще далеко, контактов с самим футболистом и его агентом не было. Портал Transfermarkt оценивает Рареша Попа в 400 тысяч евро. В этом сезоне Поп провел за свой клуб 15 матчей и забил два гола.

«Динамо» в настоящее время находится на седьмом месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. В активе «бело-синих» 16 набранных очков за девять сыгранных поединков.

Следующий матч киевляне сыграют в центральном матче 13-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера». Поединок намечен на 3 ноября, начало в 17:00.