ФИЛИППОВ: «Днепр-1 в этом матче перетерпел трудный момент»

Форвард СК «Днепр-1» Александр Филиппов прокомментировал победу в перенесенном матче 5-го тура УПЛ над «Движением» во Львове (2:0):

– На вашем счету сегодня гол и результативная передача. Александр Филиппов возвращается?

– Это громко сказано (улыбается). Для нас сегодня важная победа была, ведь последний матч мы неудачно сыграли, поэтому старались реабилитироваться. Думаю, что нам это удалось. В начале игры было тяжело, но претерпели стартовые тяжелые 15 минут и дальше одержали, на мой взгляд, абсолютно заслуженную победу.

– При первом голе сначала был пас от Пихаленка, дальше вы Гуцуляка выводили на удар. Это уже новейшие связи работают?

– Да, я все лучше и лучше начинаю понимать ребят. Первый гол получился хорошим, в первую очередь самое сочетание. И когда забивали второй гол, мы тоже удачно действовали.

– Готовились к такой стартовой активности соперника?

– Да, мы видели последние матчи «Руха», у которого молодая и агрессивная команда. Они постоянно прессингуют с первых минут, стараются действовать один в один и на своей, и на чужой половине поля. Так что мы знали, что будет тяжело и хорошо, что претерпели этот нелегкий момент.

– Когда вы взяли мяч под свой контроль, то показалось, что сами футболисты испытывали большое удовольствие от игры.

– Действительно, уже после первого гола, а тем более после второго мы немного раскрепостились, лучше стали понимать друг друга, не передерживали мяч, меньше перестали бегать с мячом и стали играть в одно-два касания, находя свободные зоны.

– Как оцените гостевое турне – три победы в четырех матчах?

– Если так смотреть, то 9 очков из 12 – это хороший результат, но эту игру уже забыли и двигаемся дальше. Впереди домашний матч против Александрии, который будет очень тяжелый, поэтому будем готовиться.

– Днепряне уже подтянулись кверху турнирной таблицы. Какие задачи перед собой ставите и вы лично, и вся команда?

– Мы идем от матча к матчу, поэтому не будем заглядывать сильно вперед. Давайте посмотрим в турнирную таблицу уже после первого круга или уже после завершения чемпионата. Конечно, у нас хорошая команда и квалифицированные футболисты, у которых высокое мастерство, поэтому думаю, что у нас все получится. Ну, а личная задача – помогать команде. Как сейчас помогаю, вот это мне нравится.