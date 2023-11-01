Шевченко объяснил провал в Челси: «Во время операции что-то пошло не так»

Бывший форвард «Динамо», «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему ему так и не удалось проявить свои лучшие качества в английской Премьер-лиге, где он с 2006 по 2009 годы выступал за «Челси».

«Я сделал все, что мог, и отдал все силы: это был мой путь. Тем не менее, я знал, что мой мотор не работает так, как должен. Газеты сильно критиковали меня, но только я знал настоящую проблему: эту проклятую усталость, которая никогда не проходила».

«Во время операции что-то пошло не так, не по плану. Я не вернулся на тот уровень, на котором был раньше. Я потерял все свои силы. Я был в отличной форме, и это худший момент для получения травмы. После я являлся едва ли не тенью того игрока, которым был ранее», - заявил Шевченко.

Напомним, за «Челси» Шевченко провел 77 матчей, в которых отличился 22 забитыми мячами и 12 результативными передачами.