Шевченко объяснил провал в Челси: «Во время операции что-то пошло не так»
У украинского топ-форварда не получилось проявить лучшие свои качества в АПЛ
Бывший форвард «Динамо», «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему ему так и не удалось проявить свои лучшие качества в английской Премьер-лиге, где он с 2006 по 2009 годы выступал за «Челси».
«Я сделал все, что мог, и отдал все силы: это был мой путь. Тем не менее, я знал, что мой мотор не работает так, как должен. Газеты сильно критиковали меня, но только я знал настоящую проблему: эту проклятую усталость, которая никогда не проходила».
«Во время операции что-то пошло не так, не по плану. Я не вернулся на тот уровень, на котором был раньше. Я потерял все свои силы. Я был в отличной форме, и это худший момент для получения травмы. После я являлся едва ли не тенью того игрока, которым был ранее», - заявил Шевченко.
Напомним, за «Челси» Шевченко провел 77 матчей, в которых отличился 22 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
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