Дженоа – Реджана – 2:1. Малиновский отдал голевой пас пяткой. Видео голов

1 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между командами «Дженоа» и «Реджана». Основное время игры завершилась со счетом 1:1, а в экстратаймах хозяева вырвали победу, забив на 99-й минуте.

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только после завершения основных 90 минут.

На 97-й Руслан заменил Пабло Гальдамеса, а уже на 99-й отдал суперассист пяткой на Альберта Гудмундссона.

Кубок Италии. 1/16 финала. 1 ноября

Дженоа – Реджана – 2:1

Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

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