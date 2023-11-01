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  4. Дженоа – Реджана – 2:1. Малиновский отдал голевой пас пяткой. Видео голов
Италия
01 ноября 2023, 20:06 |
1719
1

Дженоа – Реджана – 2:1. Малиновский отдал голевой пас пяткой. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Италии

01 ноября 2023, 20:06 |
1719
1
Дженоа – Реджана – 2:1. Малиновский отдал голевой пас пяткой. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

1 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между командами «Дженоа» и «Реджана». Основное время игры завершилась со счетом 1:1, а в экстратаймах хозяева вырвали победу, забив на 99-й минуте.

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только после завершения основных 90 минут.

На 97-й Руслан заменил Пабло Гальдамеса, а уже на 99-й отдал суперассист пяткой на Альберта Гудмундссона.

Кубок Италии. 1/16 финала. 1 ноября

Дженоа – Реджана – 2:1

Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

Видео голов и обзор:

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Дженоа Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский Альберт Гудмундссон Реджана видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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