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  4. Руслан Малиновский получил одну из самых высоких оценок за кубковый матч
Италия
01 ноября 2023, 19:54 |
1254
0

Руслан Малиновский получил одну из самых высоких оценок за кубковый матч

Украинец отдал шикарный ассисит в матче против «Реджаны»

01 ноября 2023, 19:54 |
1254
0
Руслан Малиновский получил одну из самых высоких оценок за кубковый матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

1 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между командами «Дженоа» и «Реджана». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в экстратаймах хозяева вырвали победу, забив на 99-й минуте.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал матч на скамье запасных и появился на поле уже в дополнительное время. На 97-й минуте Руслан заменил Пабло Гальдамеса, а уже на 99-й отдал суперассист пятой на Альберта Гудмундссона. Портал SofaScore оценил выступление украинца в 7.3 балла (только в троих игроков за этот матч больше оценка).

Наивысшую оценку в матче получил полузащитник «Дженоа» Риджесиано Хапс – 7.5 балла.

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Руслан Малиновский Дженоа Кубок Италии по футболу Реджана лучший игрок SofaScore
Источник Sport.ua
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