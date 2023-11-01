Руслан Малиновский получил одну из самых высоких оценок за кубковый матч

1 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между командами «Дженоа» и «Реджана». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в экстратаймах хозяева вырвали победу, забив на 99-й минуте.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал матч на скамье запасных и появился на поле уже в дополнительное время. На 97-й минуте Руслан заменил Пабло Гальдамеса, а уже на 99-й отдал суперассист пятой на Альберта Гудмундссона. Портал SofaScore оценил выступление украинца в 7.3 балла (только в троих игроков за этот матч больше оценка).

Наивысшую оценку в матче получил полузащитник «Дженоа» Риджесиано Хапс – 7.5 балла.