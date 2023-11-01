Валерий КРИВЕНЦОВ: «Результата нет, но команда не опускает руки»

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение 1:4 от «Черноморца» в матче 1/4 финала Кубка Украины:

«Мы серьезно готовились. Стартовые 15 минут - нам удавалось выбегать, мы имели хорошие качественные предпосылки, чтобы открыть счет, но мы не смогли правильно распорядиться мячом. После этого пропустили необязательный гол и команда не смогла поверить в свои силы. Несмотря на это, в игре моменты были.

Было много единоборств и ситуаций, когда мы проигрывали один в один. Поэтому поздравляю «Черноморец» с победой. Ошибок было достаточно. У нас впереди серьезный календарь, плюс тяжелые переезды в Польшу – очень много матчей. Пока нет результата, но команда ни в коем случае не опускает руки. Разговаривал с ребятами и все готовы исправить ситуацию».