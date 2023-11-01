Итоги расследования: Бобби Чарльтон умер в результате несчастного случая
Легендарный футболист неудачно упал
Коронерский суд Чешира завершил расследование по делу о смерти легендарного футболиста Бобби Чарльтона, который ушел из жизни 21 октября в возрасте 86 лет. Расследование выявило, что чемпион мира 1966 года умер в результате несчастного случая.
Чарльтон жил в доме престарелых в Натсфорде, который предназначен для больных деменцией. Он упал при попытке встать со стула, в результате чего ударился о подоконник и батарею.
Обладатель Золотого мяча 1966 года был доставлен в больницу, где у него выявили перелом ребер и пневмонию. Врачи приняли решение оказывать Чарльтону паллиативную помощь, через 5 дней он умер.
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