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Англия
01 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 01 ноября 2023, 17:28
715
0

Итоги расследования: Бобби Чарльтон умер в результате несчастного случая

Легендарный футболист неудачно упал

01 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 01 ноября 2023, 17:28
715
0
Итоги расследования: Бобби Чарльтон умер в результате несчастного случая
Getty Images/Global Images Ukraine. Бобби Чарльтон

Коронерский суд Чешира завершил расследование по делу о смерти легендарного футболиста Бобби Чарльтона, который ушел из жизни 21 октября в возрасте 86 лет. Расследование выявило, что чемпион мира 1966 года умер в результате несчастного случая.

Чарльтон жил в доме престарелых в Натсфорде, который предназначен для больных деменцией. Он упал при попытке встать со стула, в результате чего ударился о подоконник и батарею.

Обладатель Золотого мяча 1966 года был доставлен в больницу, где у него выявили перелом ребер и пневмонию. Врачи приняли решение оказывать Чарльтону паллиативную помощь, через 5 дней он умер.

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Бобби Чарльтон смерть
Источник BBC
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